G 180 Q Pistole
Die G 180 Q Quick Connect Pistole für eine bequeme, ergonomische Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.
Die Pistole G 180 Q bietet dank verbessertem Design mehr Komfort bei der Anwendung. Dank des optimalen Pistolenschafts steht einer ergonomischen Reinigung nichts mehr im Wege. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Quick Connect
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung ohne Strahlrohr direkt über die Pistole
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spüldüse direkt an der Pistole (ohne Strahlrohr)
- Effiziente und schnelle Entfernung des gelösten Schmutzes.
Kindersicherung
- Pistolenabzug wird blockiert.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2–K 7 mit Quick Connect-Anschluss
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade und Ersatz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 43 x 188
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- KHD 3