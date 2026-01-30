Accessoire interchangeable Home&Garden pour WB 120 et WB 100
Pour un nettoyage en profondeur des surfaces résistantes dans toute la maison : l'embout amovible pour brosse de lavage rotative Home & Garden.
De couleur noire, les poils de l'embout amovible pour brosse de lavage Home & Garden sont plus robustes que ceux, transparents, de l'embout amovible universel, ce qui facilite l'élimination des saletés tenaces. Idéal pour le nettoyage des surfaces résistantes comme la pierre, le métal ou le plastique avec la brosse de lavage rotative. Cet embout est compatible avec la brosse de lavage rotative WB 120 et le modèle de brosse précédent WB 100.
Caractéristiques et avantages
Poils de couleur noire, résistants
- Nettoyage aisé des salissures tenaces.
Pour toutes les surfaces de la maison
- Idéal pour nettoyer les surfaces résistantes telles que la pierre, le métal et le plastique.
Accessoire en option
- Champs d'application supplémentaires pour la brosse de lavage rotative.
Compatibilité
- Utilisable avec la brosse de lavage rotative WB 120 et le modèle précédent WB 100.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|153 x 153 x 58
Domaines d'utilisation
- Portes de garage
- Auvents (par ex. carports)
- Stores vénitiens/volets roulants