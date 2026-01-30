De couleur noire, les poils de l'embout amovible pour brosse de lavage Home & Garden sont plus robustes que ceux, transparents, de l'embout amovible universel, ce qui facilite l'élimination des saletés tenaces. Idéal pour le nettoyage des surfaces résistantes comme la pierre, le métal ou le plastique avec la brosse de lavage rotative. Cet embout est compatible avec la brosse de lavage rotative WB 120 et le modèle de brosse précédent WB 100.