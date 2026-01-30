Opzetstuk voor Home & Garden wasborstels WB 120 en B 100
Voor het grondig reinigen van weerbestendige oppervlakken rondom het huis: het extra opzetstuk Home & Garden voor de roterende wasborstel.
De zwarte borstelbaren van het extra opzetstuk Home & Garden zijn robuuster dan de transparante haren van het opzetstuk Universal en zijn perfect om hardnekkig vuil eenvoudig te verwijderen. Ideaal voor het reinigen van harde oppervlakken zoals steen, metaal of kunststof met de roterende wasborstel. Het opzetstuk is bovendien compatibel met de wasborstel WB 120 en met het vorige model : de wasborstel WB 100.
Kenmerken en voordelen
Zwarte, robuuste borstels
- Eenvoudige reiniging van hardnekkige vervuilingen.
Voor oppervlakken rondom huis
- Ideaal voor de reiniging van harde oppervlakken zoals steen, metaal en kunststof.
Optionele toebehoren
- Grotere veelzijdigheid voor de roterende wasborstel.
Compatibiliteit
- Inzetbaar met de roterende wasborstel WB 120 en zijn voorganger WB 100.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Garagepoort
- Reiniging van daken en overkappingen (bv. carports)
- Jaloezieën/rolluiken