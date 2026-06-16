Adaptateur batterie auto
Toujours assez de puissance en itinérance : grâce à l'adaptateur voiture, le Mobile Outdoor Cleaner peut être alimenté confortablement par la batterie de votre véhicule.
Il suffit simplement de brancher l'adaptateur voiture Kärcher sur l'allume-cigare de votre véhicule et de le raccorder à la prise de charge du Mobile Outdoor Cleaner. Ainsi, le Mobile Outdoor Cleaner peut être alimenté (non chargé) par la batterie du véhicule – par exemple lorsque la batterie est vide. Pour une puissance de nettoyage durable en itinérance.
Caractéristiques et avantages
Avec un raccord adapté aux allume-cigares standard des véhicules
- Pour un raccordement pratique à votre véhicule.
- Peut être relié à la prise de charge du Mobile Outdoor Cleaner.
Alimentation électrique idéale en itinérance
- Toujours assez d'énergie – indépendamment de la charge de la batterie.
- Pour une mobilité totale.
Grand rayon d'action
- Longueur de 2 mètres.
- Permet un positionnement idéal du Mobile Outdoor Cleaner à côté de la voiture.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|150 x 38 x 54
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Adaptateur batterie auto
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.