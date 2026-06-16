Auto adapter
Nooit zonder vermogen vallen onderweg: Met de auto-adapter kunt u de Mobile Outdoor Cleaner ook handig bedienen via de batterij van de wagen.
De Kärcher auto-adapter kan eenvoudig worden aangesloten op de sigarettenaansteker van de auto en de oplaadingang van de Mobile Outdoor Cleaner. Zo kunt u de Mobile Outdoor Cleaner gebruiken op de auto-accu (niet opladen) - bijvoorbeeld als de batterij van de Mobile Outdoor Cleaner zelf leeg is. Altijd voldoende vermogen om schoon te maken, ook onderweg.
Kenmerken en voordelen
Met aansluiting voor standaard sigarettenaanstekers in auto's.
- Voor gemakkelijke aansluiting in de auto.
- Kan worden aangesloten op de laadaansluiting van de Mobile Outdoor Cleaner.
Ideaal als u onderweg stroom nodig hebt
- Altijd voldoende stroom - ongeacht de accuduur.
- Voor volledige mobiliteit.
Grote actieradius
- Kabellengte 2 meter.
- Hierdoor kan de Mobile Outdoor Cleaner perfect naast de auto worden gezet.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|150 x 38 x 54
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