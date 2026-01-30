Adaptateur M
Adaptateur pour raccorder d’anciens pistolets (pistolet M, 96, 97) sur des lances neuves. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden jusqu’à l’année-modèle 2010.
Kärcher propose également une solution pour ses modèles plus anciens (jusqu'à l'année 2010) : grâce à l'adaptateur M, les accessoires actuels peuvent être raccordés aux pistolets M, 96 et 97.
Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour les anciens pistolets jusqu’à l’année-modèle 2010
- Raccord pour pistolet et lance.
Design nouveau
- Facile à utiliser
Renforcement intégré
- Pour un travail confortable et fiable avec le nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|105 x 42 x 42
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Adaptateur M
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.