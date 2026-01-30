Adapter M

Adapter voor het aansluiten van oude hogedrukpistolen (hogedrukpistolen M, 96, 97) op nieuwe hogedruklansen. Geschikt voor Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers geproduceerd tot 2010.

Ook voor oudere modellen (tot bouwjaar 2010) biedt Kärcher een oplossing: Met de adapter M kunnen huidige accessoires worden aangesloten op het pistool M, 96 en 97.

Kenmerken en voordelen
Adapter voor oudere spuitpistolen geproduceerd tot 2010
  • Tussenstuk voor spuitpistool en spuitlans.
Nieuw design
  • Gebruiksvriendelijk
Ingebouwde versteviging
  • Voor gemakkelijk en stabiel werken met de hogedrukreiniger.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 105 x 42 x 42
Compatibele apparaten
