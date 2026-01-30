Adapter M
Adapter voor het aansluiten van oude hogedrukpistolen (hogedrukpistolen M, 96, 97) op nieuwe hogedruklansen. Geschikt voor Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers geproduceerd tot 2010.
Ook voor oudere modellen (tot bouwjaar 2010) biedt Kärcher een oplossing: Met de adapter M kunnen huidige accessoires worden aangesloten op het pistool M, 96 en 97.
Kenmerken en voordelen
Adapter voor oudere spuitpistolen geproduceerd tot 2010
- Tussenstuk voor spuitpistool en spuitlans.
Nieuw design
- Gebruiksvriendelijk
Ingebouwde versteviging
- Voor gemakkelijk en stabiel werken met de hogedrukreiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|105 x 42 x 42
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Adapter M
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.