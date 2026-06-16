Adaptateur moquette Mini
Il rafraîchit les tapis à la vapeur, même jusque dans les recoins ou lorsqu'ils sont difficiles d'accès : l'adaptateur moquette mini, qui se fixe aisément sur la buse pour sol EasyFix Mini, sans aucun contact avec les saletés.
L'adaptateur moquette Mini fait des miracles lors du nettoyage de tapis difficiles d'accès. Il se fixe très facilement à la buse pour sol EasyFix Mini, sans aucun contact avec les saletés, et permet de rafraîchir les tapis à la vapeur, même jusque dans les recoins et les zones les plus étroites.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec la buse pour sol EasyFix Mini
- Rafraîchissement facile des moquettes sous l’effet de la vapeur.
- Sa petite taille lui permet de rafraîchir sans problème les tapis difficiles d'accès.
La buse pour sol EasyFix Mini rentre aisément dans l'adaptateur moquette et est tout aussi facile à extraire.
- Pour une manipulation pratique, sans aucun effort.
- Offre la possibilité de passer rapidement du nettoyage des sols durs au nettoyage de tapis à la vapeur, et inversement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|285 x 178 x 46
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Moquettes