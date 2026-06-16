Carpet glider mini
Frist zelfs onregelmatig gevormde en moeilijk te bereiken tapijtoppervlakken op met behulp van stoom: de Mini carpet glider die moeiteloos kan worden bevestigd aan de EasyFix Mini vloerzuigmond zonder in contact te komen met enig vuil.
De Mini carpet glider is zijn gewicht in goud waard als het gaat om het reinigen van moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken. Hij kan eenvoudig worden bevestigd aan de EasyFix Mini vloerzuigmond zonder in contact te komen met enig vuil en hij is ideaal voor het opfrissen van kleine en onregelmatig gevormde tapijtoppervlakken met behulp van stoom.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor het vloermondstuk EasyFix Mini
- Laat tapijtvloeren stralen als nieuw met stoom.
- Zijn compacte afmetingen maken dat hij zelfs moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken zonder enig probleem kan opfrissen.
Het vloermondstuk EasyFix Mini kan eenvoudig in de carpet glider worden geschoven en weer worden verwijderd.
- Voor comfortabel reinigen zonder bukken.
- U kan gemakkelijk omschakelen tussen de reiniging van harde vloeren en vloeren met tapijt door stoom te gebruiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|285 x 178 x 46
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tapijtvloeren