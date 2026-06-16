Carpet glider mini

De Mini carpet glider is zijn gewicht in goud waard als het gaat om het reinigen van moeilijk bereikbare tapijtoppervlakken. Hij kan eenvoudig worden bevestigd aan de EasyFix Mini vloerzuigmond zonder in contact te komen met enig vuil en hij is ideaal voor het opfrissen van kleine en onregelmatig gevormde tapijtoppervlakken met behulp van stoom.