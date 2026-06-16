Bobine de fil 2,0 mm
La bobine de fil de coupe torsadé assure de bons résultats, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 3-18 Dual et LTR 36-33 Battery.
Lorsque les arbustes ou les murs de la maison gênent le passage de la tondeuse, un appareil maniable et performant est nécessaire : un coupe-bordures Kärcher. Celui-ci atteint même les endroits difficiles d'accès du jardin. La bobine de fil de coupe torsadé compatible avec les modèles LTR 3-18 Dual et LTR 36-33 Battery fournit des résultats de coupe nets et fiables. Le fil de coupe torsadé coupe avec précision et endurance grâce au réajustement automatique constant du fil sur la bobine. Le résultat de coupe reste ainsi toujours net, même pendant les cycles de travail prolongés. Autres points forts : le fonctionnement silencieux et le remplacement simple et sans outils de la bobine de fil en quelques gestes. Et c'est reparti, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles.
Caractéristiques et avantages
Fil de coupe torsadé
- Précision, fonctionnement silencieux et fiabilité grâce au fil torsadé.
Alimentation automatique du fil
- Le fil de coupe se réajuste automatiquement et conserve ainsi toujours une longueur optimale.
Changement sans outil de la bobine de fil
- Quelques gestes simples suffisent pour remplacer sans outil la bobine de fil.
Couvercle pratique
- Le couvercle sur mesure est fourni avec la bobine de fil.
Excellente maniabilité
- Le fil de coupe robuste atteint aisément les endroits difficiles d'accès du jardin.
Spécifications
Données techniques
|Épaisseur de fil (mm)
|2
|Longueur de fil par bobine (m)
|3,4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|75 x 75 x 34
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse