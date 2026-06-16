Spoel kantentrimmer 36V
Een gedraaide trimdraad en automatische draadtoevoer maken de spoel met dop voor de 36V Kärcher draadloze kantentrimmer het perfecte gereedschap voor moeilijk bereikbare plaatsen in de tuin.
Als struiken of een muur in de weg staan tijdens het maaien, is een handig en krachtig apparaat een must: een Kärcher kantentrimmer. De moeilijk begaanbare gebieden in de tuin worden met de grastrimmer gemaaid. De spoel met praktische kap levert betrouwbare en nette maairesultaten en is geschikt voor alle 36V Kärcher draadloze kantenrimmers. De gedraaide draad snijdt precies en aanhoudend, omdat het constant wordt aangepast aan de spoel met automatische snoevoer. Een constant keurig snijresultaat is dus gegarandeerd, ook met langere werkintervallen. Andere voordelen zijn de stille werking en de eenvoudige en gereedschaploze vervanging van de spoel met slechts enkele handbewegingen.
Kenmerken en voordelen
Gedraaide maaidraad
- Nauwkeurig, stil en betrouwbaar - dit alles wordt gegarandeerd door de gedraaide maaidraad.
Automatische snoertoevoer
- De lijn wordt automatisch aangepast en heeft hierdoor steeds de perfecte lengte.
Het spoel kan zonder gereedschap worden vervangen.
- Met een paar eenvoudige handbewegingen kan het spoel zonder gereedschap worden vervangen.
Handige beschermkap
- Naast het spoel, is ook de geschikte afschermkap inbegrepen in de levering.
Flexibel gebruik
- De robuuste maaidraad bereikt moeiteloos delen van de tuin die moeilijk bereikbaar zijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Dikte van de lijn (mm)
|2
|Lengte van de lijn per spoel (m)
|3,4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|75 x 75 x 34
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden