Grâce aux accessoires parfaitement ajustés du Bike Box (boîte avec accessoires pour la bicyclette), vous pouvez nettoyer votre bicyclette et votre équipement de bicyclette de façon douce mais néanmoins profonde. La brosse universelle avec poils doux peut être fixée au pistolet et enlève les salissures tenaces. Le détergent vous aide à enlever la salissure typique qui colle sur votre bicyclette, tout en protégeant les pièces délicates. Et avec le chiffon en microfibres polaires de haute qualité vous pouvez essuyer d'abord les objets nettoyés avant de les ranger. La boîte fournie peut être utilisée pour ranger les accessoires de façon pratique et peut être fixée en bas du nettoyeur à pression.