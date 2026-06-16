Dankzij de optimaal aangepaste accessoires uit de Bike accessoire-box, kan u uw fiets en fietsuitrusting zacht maar toch grondig schoonmaken. De universele borstel met zachte borstelharen kan worden bevestigd op het spuitpistool en verwijdert hardnekkig vuil. Met het reinigingsmiddel kan u het typische vuil verwijderen dat op een fiets kleeft, terwijl u toch de delicate onderdelen beschermt. En met de hoogkwalitatieve fleece microvezel doek, kan u de gereinigde objecten eerst afdrogen voor u ze opbergt. De meegeleverde box kan worden gebruikt om de accessoires handig op te bergen en kan onderaan de drukreiniger worden vastgemaakt.