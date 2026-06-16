Bike Box
Bike accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires voor de reinging van uw fiets en fietsuitrusting.
Dankzij de optimaal aangepaste accessoires uit de Bike accessoire-box, kan u uw fiets en fietsuitrusting zacht maar toch grondig schoonmaken. De universele borstel met zachte borstelharen kan worden bevestigd op het spuitpistool en verwijdert hardnekkig vuil. Met het reinigingsmiddel kan u het typische vuil verwijderen dat op een fiets kleeft, terwijl u toch de delicate onderdelen beschermt. En met de hoogkwalitatieve fleece microvezel doek, kan u de gereinigde objecten eerst afdrogen voor u ze opbergt. De meegeleverde box kan worden gebruikt om de accessoires handig op te bergen en kan onderaan de drukreiniger worden vastgemaakt.
Kenmerken en voordelen
Accessoire-box
- Kan onderaan de machine worden vastgeklikt zodat alles veilig is opgeborgen.
Universele borstel
- Verwijdert zelfs hardnekkig vuil.
Reinigingsmiddelen voor fietsen
- Voor een optimale reiniging van uw fiets en fietsuitrusting.
Hoogkwalitatieve fleece microvezel doek
- Om de schoongemaakte dingen af te drogen voor ze op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 221 x 108
Inbegrepen bij levering
- Opbergbox
- Universele borstel
- Microvezel doek
- Reiniging van moto's/fietsen
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