Bike Box

Bike accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires voor de reinging van uw fiets en fietsuitrusting.

Dankzij de optimaal aangepaste accessoires uit de Bike accessoire-box, kan u uw fiets en fietsuitrusting zacht maar toch grondig schoonmaken. De universele borstel met zachte borstelharen kan worden bevestigd op het spuitpistool en verwijdert hardnekkig vuil. Met het reinigingsmiddel kan u het typische vuil verwijderen dat op een fiets kleeft, terwijl u toch de delicate onderdelen beschermt. En met de hoogkwalitatieve fleece microvezel doek, kan u de gereinigde objecten eerst afdrogen voor u ze opbergt. De meegeleverde box kan worden gebruikt om de accessoires handig op te bergen en kan onderaan de drukreiniger worden vastgemaakt.

Kenmerken en voordelen
Accessoire-box
  • Kan onderaan de machine worden vastgeklikt zodat alles veilig is opgeborgen.
Universele borstel
  • Verwijdert zelfs hardnekkig vuil.
Reinigingsmiddelen voor fietsen
  • Voor een optimale reiniging van uw fiets en fietsuitrusting.
Hoogkwalitatieve fleece microvezel doek
  • Om de schoongemaakte dingen af te drogen voor ze op te bergen.
Specificaties

Technische gegevens

Vezelsamenstelling textiel 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Kleur zwart
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 229 x 221 x 108

Inbegrepen bij levering

  • Opbergbox
  • Universele borstel
  • Microvezel doek
  • Reiniging van moto's/fietsen
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