Les poussières des meubles, des lampes ou des appareils électroniques peuvent laisser des marques indésirables ou même des traits en utilisant des méthodes de nettoyage incorrectes. La brosse, aux poils doux, peut être utilisée pour nettoyer différentes surfaces de manière profonde mais toujours douce sans causer des dommages. La brosse Plumeau douce peut être fournie comme accessoire supplémentaire pour notre aspirateur VC 5 et peut facilement y êttre attachée.