Brosse douce dépoussiérante
La brosse plumeau douce, produite en poils doux, enlève les poussières des étagères, des lampes, des surfaces sensibles et des appareils électroniques.
Les poussières des meubles, des lampes ou des appareils électroniques peuvent laisser des marques indésirables ou même des traits en utilisant des méthodes de nettoyage incorrectes. La brosse, aux poils doux, peut être utilisée pour nettoyer différentes surfaces de manière profonde mais toujours douce sans causer des dommages. La brosse Plumeau douce peut être fournie comme accessoire supplémentaire pour notre aspirateur VC 5 et peut facilement y êttre attachée.
Caractéristiques et avantages
Convient pour l'aspirateur compact Kärcher VC 5
Facile à installer sur l'appareil
Des poils de brosse doux garantissent un nettoyage doux
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|117 x 41 x 71
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Mobilier
- Surfaces fragiles