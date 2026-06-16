Stof op meubelen, lampen of elektronische apparaten kunnen lelijke vlekken of zelfs krasjes achterlaten als u een foute reinigingsmethode gebruikt. U kan de meubelborstel met zijn zachte borstelharen gebruiken om verschillende oppervlakken grondig en toch zacht schoon te maken en ervoor te zorgen dat u geen schade veroorzaakt. U kan deze zachte meubelborstel aankopen als extra accessoire voor uw VC 5 stofzuiger, hij past perfect op uw toestel.