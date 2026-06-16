Zachte stofborstel
De zachte meubelborstel, gemaakt met zachte borstelharen, verwijdert het stof van schappen, lampen, gevoelige oppervlakken en elektronische apparaten.
Stof op meubelen, lampen of elektronische apparaten kunnen lelijke vlekken of zelfs krasjes achterlaten als u een foute reinigingsmethode gebruikt. U kan de meubelborstel met zijn zachte borstelharen gebruiken om verschillende oppervlakken grondig en toch zacht schoon te maken en ervoor te zorgen dat u geen schade veroorzaakt. U kan deze zachte meubelborstel aankopen als extra accessoire voor uw VC 5 stofzuiger, hij past perfect op uw toestel.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de compacte Kärcher stofzuiger VC 5
Eenvoudig op het toestel te monteren
Zachte bortelharen zorgen voor een voorzichtige reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|117 x 41 x 71
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Meubels
- Delicate oppervlakken