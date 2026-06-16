Brosses-rouleaux surfaces en pierre PCL 6
Kit composé de 4 brosses-rouleaux pour un nettoyage rapide des carreaux et des dalles en pierre lisses et microporeux en extérieur avec le nettoyeur de terrasses PCL 6.
Votre allié idéal pour le nettoyage de la terrasse : le kit de 4 brosses-rouleaux est disponible comme accessoire pour le PCL 6 et convient à un nettoyage en profondeur et en douceur des carreaux et des dalles en pierre lisses et microporeux. Les salissures telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses-rouleaux se remplacent très facilement et sans outils. Ne convient pas aux pavés, aux pavés autobloquants en H, à l'asphalte et au béton lavé.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage homogène et efficace des carreaux et des dalles en pierre lisses et microporeux en extérieur
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
- Ne convient pas aux pavés, aux pavés autobloquants en H, à l'asphalte et au béton lavé.
Bon rendement surfacique et profil de brosse optimisé pour le nettoyage des carreaux et des dalles en pierre lisses et microporeux
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasse (carreaux et dalles en pierre lisses et microporeux)
- Balcon (carreaux et dalles en pierre lisses et microporeux)
- Mousse