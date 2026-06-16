Set van 4 borstelwals (stenen) voor PCL 6
Ideaal accessoire voor de terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op stenen buitenoppervlakken.
Jouw perfecte partner voor terrasreiniging: de vierdelige rolborstelset is als accessoire beschikbaar voor de PCL 6 en is ideaal voor grondige maar zachte reiniging van gladde en fijn-poreuze stenen tegels. Vuil zoals organische groei of mos wordt moeiteloos verwijderd. De rolborstels kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden verwisseld.
Kenmerken en voordelen
Uniforme en grondige reiniging van gladde en fijn-poreuze steen tegels
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Goede oppervlakteprestaties en geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van gladde en fijn-poreuze steen tegels
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Mos