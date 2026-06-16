Jouw perfecte partner voor terrasreiniging: de vierdelige rolborstelset is als accessoire beschikbaar voor de PCL 6 en is ideaal voor grondige maar zachte reiniging van gladde en fijn-poreuze stenen tegels. Vuil zoals organische groei of mos wordt moeiteloos verwijderd. De rolborstels kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden verwisseld.