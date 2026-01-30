Buse de nettoyage pour tuyaux conçue pour un nettoyage écologique des tuyaux, des écoulements et des tuyaux de descente. Particulièrement efficace pour débloquer et éliminer les obstructions. Les 4 orifices de buse orientés vers l'arrière garantissent une poussée puissante et entraînent le flexible à travers le tuyau. Grâce à la forme optimisée de la buse, celle-ci est reliée au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Adaptée au montage sur les kits de nettoyage pour tuyaux PC 20, PC 15 et PC 7.5 et à l'utilisation avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.