Buse de nettoyage pour tuyaux
Buse de nettoyage pour tuyaux conçue pour le nettoyage des tuyaux, des écoulements et des tuyaux de descente ainsi que pour une élimination efficace des obstructions. Avec raccord R1/8" pour le montage sur le flexible de nettoyage pour tuyaux.
Buse de nettoyage pour tuyaux conçue pour un nettoyage écologique des tuyaux, des écoulements et des tuyaux de descente. Particulièrement efficace pour débloquer et éliminer les obstructions. Les 4 orifices de buse orientés vers l'arrière garantissent une poussée puissante et entraînent le flexible à travers le tuyau. Grâce à la forme optimisée de la buse, celle-ci est reliée au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Adaptée au montage sur les kits de nettoyage pour tuyaux PC 20, PC 15 et PC 7.5 et à l'utilisation avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrièreLe flexible avance automatiquement dans le tuyau sous l'effet de la pression d'eau.
Forme de buse optimiséeLa transition sans arêtes vers le flexible réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pressionDéblocage puissant et rapide des obstructions.
En laiton durable
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|18 x 14 x 14
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Tuyaux
- Tuyaux de descente
- Écoulements