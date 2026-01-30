Pipe cleaning nozzle
Pijpreinigingsmondstuk voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het effectief verwijderen van verstoppingen. Met R1/8" aansluiting voor montage op de pijpreinigingsslang.
Pijpreinigingsmondstuk voor milieuvriendelijk reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen effectief met vier naar achter gerichte stralen die de slang door de pijp trekken. Het ontwerp voorkomt haken in de pijp. Geschikt voor pijpreinigingssets PC 20, PC 15 en PC 7,5 en alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
4 achterwaartse hogedruksproeiersDe slang wordt door de waterdruk automatisch de leiding in geduwd.
Geoptimaliseerde sproeierkopDankzij de randloze verbinding met de slang wordt het risico geminimaliseerd dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding.
Krachtige reiniging met hoge drukKrachtig en effectief in het losmaken van verstoppingen in leidingen.
Gemaakt van duurzaam messing
- Lange levensduur
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|18 x 14 x 14
Toepassingen
- Schoonmaken van pijpleidingen
- Schoonmaken van regenpijpen
- Schoonmaken van riolen.