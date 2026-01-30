Pijpreinigingsmondstuk voor milieuvriendelijk reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen effectief met vier naar achter gerichte stralen die de slang door de pijp trekken. Het ontwerp voorkomt haken in de pijp. Geschikt voor pijpreinigingssets PC 20, PC 15 en PC 7,5 en alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.