Pipe cleaning nozzle

Pijpreinigingsmondstuk voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het effectief verwijderen van verstoppingen. Met R1/8" aansluiting voor montage op de pijpreinigingsslang.

Pijpreinigingsmondstuk voor milieuvriendelijk reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen effectief met vier naar achter gerichte stralen die de slang door de pijp trekken. Het ontwerp voorkomt haken in de pijp. Geschikt voor pijpreinigingssets PC 20, PC 15 en PC 7,5 en alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Pipe cleaning nozzle: 4 achterwaartse hogedruksproeiers
4 achterwaartse hogedruksproeiers
De slang wordt door de waterdruk automatisch de leiding in geduwd.
Pipe cleaning nozzle: Geoptimaliseerde sproeierkop
Geoptimaliseerde sproeierkop
Dankzij de randloze verbinding met de slang wordt het risico geminimaliseerd dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding.
Pipe cleaning nozzle: Krachtige reiniging met hoge druk
Krachtige reiniging met hoge druk
Krachtig en effectief in het losmaken van verstoppingen in leidingen.
Gemaakt van duurzaam messing
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h) (mm) 18 x 14 x 14
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Schoonmaken van pijpleidingen
  • Schoonmaken van regenpijpen
  • Schoonmaken van riolen.