Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.

De praktische en veelzijdige pijpreinigingsset is ideaal voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het effectief verwijderen van verstoppingen. De set bevat twee verschillende mondstukken die dankzij de schroefverbinding snel verwisseld kunnen worden. Het straalmondstuk heeft een krachtige voorwaartse stuwkracht met vier hogedrukstralen naar achteren gericht – perfect voor regenpijpen en het verwijderen van vaste blokkades. Het roterende mondstuk is bedoeld voor preventief onderhoud en reinigt met een 360°-systeem effectief de binnenwanden van de pijp, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm van de mondstukken is geoptimaliseerd zodat er geen hobbels ontstaan bij de aansluiting op de hogedrukslang, wat het vastlopen in de pijp minimaliseert. De flexibele, 7,5 meter lange hoogwaardige slang is versterkt met textielvlechtwerk voor eenvoudige bediening in bochtige leidingsystemen. De slang heeft knikbescherming en messing aansluitingen voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik binnen en buiten in combinatie met alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.

Praktisch wisselsysteem met twee verschillende sproeiers
Eenvoudige sproeierwissels Mondstuk met krachtige straal, ideaal voor het reinigen van regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Roterende sproeier met 360° reinigend effect – voor krachtige onderhoudsreiniging van de binnenkant van leidingen om verstoppingen te voorkomen.
Krachtige reiniging met hoge druk
Maakt verstoppingen in leidingen snel en effectief los. Milieuvriendelijke toepassing zonder chemicaliën. De slang wordt door de waterdruk automatisch de leiding in geduwd.
Flexibele slang met textielvlechtwerk
Gemakkelijke bediening in leidingen met bochten. Ontworpen voor gemakkelijke opslag.
Geoptimaliseerde sproeierkop
  • Dankzij de randloze verbinding met de slang wordt het risico geminimaliseerd dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding.
  • Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Aansluitingen en sproeiers van duurzaam messing en roestvrij staal
  • Lange levensduur
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 245 x 245 x 55

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

  • Schoonmaken van pijpleidingen
  • Schoonmaken van regenpijpen
  • Schoonmaken van riolen.
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.