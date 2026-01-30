De praktische en veelzijdige pijpreinigingsset is ideaal voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het effectief verwijderen van verstoppingen. De set bevat twee verschillende mondstukken die dankzij de schroefverbinding snel verwisseld kunnen worden. Het straalmondstuk heeft een krachtige voorwaartse stuwkracht met vier hogedrukstralen naar achteren gericht – perfect voor regenpijpen en het verwijderen van vaste blokkades. Het roterende mondstuk is bedoeld voor preventief onderhoud en reinigt met een 360°-systeem effectief de binnenwanden van de pijp, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm van de mondstukken is geoptimaliseerd zodat er geen hobbels ontstaan bij de aansluiting op de hogedrukslang, wat het vastlopen in de pijp minimaliseert. De flexibele, 7,5 meter lange hoogwaardige slang is versterkt met textielvlechtwerk voor eenvoudige bediening in bochtige leidingsystemen. De slang heeft knikbescherming en messing aansluitingen voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik binnen en buiten in combinatie met alle Kärcher hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.