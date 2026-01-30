PC 15

Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.

De praktische en veelzijdige pijpreinigingsset is ideaal voor het schoonmaken van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het effectief verwijderen van verstoppingen. De set bevat twee verschillende mondstukken die dankzij de schroefaansluiting snel verwisseld kunnen worden. Het straalmondstuk heeft een krachtige voorwaartse stuwkracht met vier hogedrukstralen naar achteren gericht – perfect voor regenpijpen en het verwijderen van vaste verstoppingen. Het roterende mondstuk wordt gebruikt voor preventief onderhoud en reinigt met een 360°-systeem effectief aanslag van binnenuit de pijpwanden, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm van de mondstukken is zo ontworpen dat er geen hobbels ontstaan waar ze aan de hogedrukslang vastzitten, wat het risico op vastlopen minimaliseert. De 15 meter lange, flexibele hoogwaardige slang is verstevigd met textielvlechtwerk, wat het gebruik in hoekige leidingsystemen vergemakkelijkt. De slang heeft knikbescherming en messing aansluitingen voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik binnen en buiten in combinatie met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
PC 15: Praktisch wisselsysteem met twee verschillende sproeiers
Praktisch wisselsysteem met twee verschillende sproeiers
Eenvoudige sproeierwissels Mondstuk met krachtige straal, ideaal voor het reinigen van regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Roterende sproeier met 360° reinigend effect – voor krachtige onderhoudsreiniging van de binnenkant van leidingen om verstoppingen te voorkomen.
PC 15: Krachtige reiniging met hoge druk
Krachtige reiniging met hoge druk
Maakt verstoppingen in leidingen snel en effectief los. Milieuvriendelijke toepassing zonder chemicaliën. De slang wordt door de waterdruk automatisch de leiding in geduwd.
PC 15: Flexibele slang met textielvlechtwerk
Flexibele slang met textielvlechtwerk
Gemakkelijke bediening in leidingen met bochten. Ontworpen voor gemakkelijke opslag.
Geoptimaliseerde sproeierkop
  • Dankzij de randloze verbinding met de slang wordt het risico geminimaliseerd dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding.
  • Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Aansluitingen en sproeiers van duurzaam messing en roestvrij staal
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 1,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 250 x 250 x 80

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Schoonmaken van pijpleidingen
  • Schoonmaken van regenpijpen
  • Schoonmaken van riolen.
Toebehoren
Onderdelen PC 15

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.