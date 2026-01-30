De praktische en veelzijdige pijpreinigingsset is ideaal voor het schoonmaken van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het effectief verwijderen van verstoppingen. De set bevat twee verschillende mondstukken die dankzij de schroefaansluiting snel verwisseld kunnen worden. Het straalmondstuk heeft een krachtige voorwaartse stuwkracht met vier hogedrukstralen naar achteren gericht – perfect voor regenpijpen en het verwijderen van vaste verstoppingen. Het roterende mondstuk wordt gebruikt voor preventief onderhoud en reinigt met een 360°-systeem effectief aanslag van binnenuit de pijpwanden, waardoor verstoppingen worden voorkomen. De vorm van de mondstukken is zo ontworpen dat er geen hobbels ontstaan waar ze aan de hogedrukslang vastzitten, wat het risico op vastlopen minimaliseert. De 15 meter lange, flexibele hoogwaardige slang is verstevigd met textielvlechtwerk, wat het gebruik in hoekige leidingsystemen vergemakkelijkt. De slang heeft knikbescherming en messing aansluitingen voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik binnen en buiten in combinatie met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.