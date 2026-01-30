PC 15
Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.
Pratique et polyvalent : le kit de nettoyage pour tuyaux destiné au nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi qu'à une élimination efficace des obstructions. La fourniture inclut 2 buses différentes qui se changent rapidement grâce au raccord fileté. Avec 4 jets haute pression dirigés vers l'arrière, la buse à jet dispose d'une poussée puissante, idéale pour les tuyaux de descente et pour l'élimination des blocages solides. La buse rotative sert au nettoyage courant préventif. Avec son effet de nettoyage à 360°, les dépôts sur les faces intérieures des tuyaux sont efficacement éliminés. Ainsi, les obstructions n'ont aucune chance de se former. Grâce à la forme optimisée des buses, ces dernières sont reliées au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Le flexible de qualité souple de 15 mètres est renforcé par une tresse textile, pour une utilisation facile dans les tuyauteries coudées. Le flexible avec protection contre le pliage et les raccords en laiton garantissent une longue durée de vie. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 pour une utilisation dans la maison et en extérieur.
Caractéristiques et avantages
Système de changement pratique avec 2 buses différentesChangement facile des buses. Buse à jet avec une poussée puissante, idéale pour le nettoyage des tuyaux de descente et l'élimination des blocages. Buse rotative avec effet de nettoyage à 360° – pour un nettoyage courant puissant de la face intérieure des tuyaux afin de prévenir les obstructions.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pressionDéblocage efficace et rapide des obstructions dans les tuyaux. Application écologique sans produits chimiques. Le flexible avance automatiquement dans le tuyau sous l'effet de la pression d'eau.
Flexible souple à tresse textileUtilisation facile dans les tuyauteries étriquées. Rangement pratique.
Forme de buse optimisée
- La transition sans arêtes vers le flexible réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau.
- Design compact pour une liberté de mouvement maximale.
Raccords ainsi que buses en laiton et en acier inoxydable durables
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 80
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Tuyaux
- Tuyaux de descente
- Écoulements
Accessoires
Piéces détachées PC 15
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.