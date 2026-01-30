Pratique et polyvalent : le kit de nettoyage pour tuyaux destiné au nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi qu'à une élimination efficace des obstructions. La fourniture inclut 2 buses différentes qui se changent rapidement grâce au raccord fileté. Avec 4 jets haute pression dirigés vers l'arrière, la buse à jet dispose d'une poussée puissante, idéale pour les tuyaux de descente et pour l'élimination des blocages solides. La buse rotative sert au nettoyage courant préventif. Avec son effet de nettoyage à 360°, les dépôts sur les faces intérieures des tuyaux sont efficacement éliminés. Ainsi, les obstructions n'ont aucune chance de se former. Grâce à la forme optimisée des buses, ces dernières sont reliées au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Le flexible de qualité souple de 15 mètres est renforcé par une tresse textile, pour une utilisation facile dans les tuyauteries coudées. Le flexible avec protection contre le pliage et les raccords en laiton garantissent une longue durée de vie. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 pour une utilisation dans la maison et en extérieur.