Car cleaning kit

La nouvelle version du kit de nettoyage pour l'intérieur des véhicules de Kärcher s'illustre par une propreté intégrale : la brosse anti-poussière et le suceur spécial transforment en jeu d'enfants le nettoyage habituellement si fastidieux de tout l'intérieur du véhicule. À cet effet, le tuyau flexible, réglable en longueur promet un maximum de maniabilité et tient cette promesse haut la main : il permet d'atteindre aisément le moindre petit interstice ainsi que les endroits difficiles d'accès. Toutes les surfaces des sièges, les tapis de sol ainsi que le tableau de bord, la console centrale et le coffre peuvent ainsi être nettoyés en profondeur pour faire de votre voiture un espace bien-être parfaitement propre.