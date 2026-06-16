Reinigingsset voor auto's

De gewijzigde reinigingsset voor het interieur van auto's van Kärcher overtuigt door een hoge mate aan reinheid: als u de stofborstel en de speciale zuigmond gebruikt, wordt het normaal geziene moeizame proces van het schoonmaken van het interieur van uw auto gemakkelijker dan ooit. De flexibele slang, die aanpasbaar is in de lengte, zorgt voor een uiterst handige bediening: hij kan héél gemakkelijk bij de kleinste spleetjes en de moeilijk bereikbare plaatsen. Alle stoffen oppervlakken, vloermatten en het dashboard, de middenconsole en de kofferbak kunnen worden diep worden gereinigd, waardoor uw auto een perfect schone comfortzone wordt.