Reinigingsset voor auto's
De reinigingsset voor het interieur van auto's is handig in gebruik en omvat een stofborstel, een speciale zuigmond en een flexibele slang om de volledige binnenkant van uw wagen comfortabel te kunnen schoonmaken. Of het nu gaat om de reiniging van het dashboard, de autozetels, textielen oppervlakken of de vloermatten, u kan zelfs de kleinste hoekjes en kantjes bereiken en handig schoonmaken.
De gewijzigde reinigingsset voor het interieur van auto's van Kärcher overtuigt door een hoge mate aan reinheid: als u de stofborstel en de speciale zuigmond gebruikt, wordt het normaal geziene moeizame proces van het schoonmaken van het interieur van uw auto gemakkelijker dan ooit. De flexibele slang, die aanpasbaar is in de lengte, zorgt voor een uiterst handige bediening: hij kan héél gemakkelijk bij de kleinste spleetjes en de moeilijk bereikbare plaatsen. Alle stoffen oppervlakken, vloermatten en het dashboard, de middenconsole en de kofferbak kunnen worden diep worden gereinigd, waardoor uw auto een perfect schone comfortzone wordt.
Kenmerken en voordelen
Uitgebreide extra uitrusting voor een grondige reiniging van alle oppervlakken binnenin de wagen
De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|415 x 120 x 43
Toepassingen
- Dashboard van de wagen
- Centrale console
- Vloermatten
- Harde vloeren
- Autozetels
- Koffer van de auto