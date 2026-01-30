Cet embout pour brosse de lavage innovant, en microfibres souples, se fixe au support de brosse à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes et se lave séparément en machine à une température maximale de 60 °C. L'embout amovible Car & Bike pour la brosse de lavage rotative WB 130 est particulièrement adapté à un nettoyage en douceur des véhicules et des motos.