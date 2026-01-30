Embout amovible Car & Bike pour WB 130
Pour un nettoyage parfait des véhicules et des motos : l'embout amovible Car & Bike en microfibres pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Cet embout pour brosse de lavage innovant, en microfibres souples, se fixe au support de brosse à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes et se lave séparément en machine à une température maximale de 60 °C. L'embout amovible Car & Bike pour la brosse de lavage rotative WB 130 est particulièrement adapté à un nettoyage en douceur des véhicules et des motos.
Caractéristiques et avantages
Lingette microfibres innovante avec fixation velcro
- Lavage en machine à 60 °C max.
- L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
- Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Accessoire en option
- Encore plus de possibilités d'utilisation pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|75 % polyester, 25 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|119 x 119 x 52
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters