Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike

Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.

Composée de microfibres souples, la brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike de Kärcher est particulièrement adaptée au nettoyage des véhicules et des motos et offre une expérience de nettoyage unique grâce à son capot transparent. La puissante rotation garantit un nettoyage efficace et en profondeur. L'embout amovible innovant Car & Bike se change facilement, rapidement et sans contact avec la saleté à l'aide du levier de déverrouillage. Grâce au système de bandes autoagrippantes pratique, le textile de l'embout en 2 parties peut être lavé en machine à 60 °C après le nettoyage. La brosse de lavage rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Au besoin, il est possible d'utiliser un détergent en complément et de l'appliquer à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression. Les deux embouts amovibles Universal et Home & Garden, disponibles séparément, pour la brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike sont respectivement adaptés à toutes les surfaces lisses ou conçus spécialement pour les surfaces résistantes.

Caractéristiques et avantages
Tête de brossage rotative
  • Action de nettoyage douce et efficace
Changement d'embout par levier de déverrouillage
  • Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
  • Vos mains restent toujours propres.
  • Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Embout microfibres innovant avec fixation autoagrippante, amovible et lavable
  • Lavage en machine à 60 °C max.
  • L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
  • Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
  • Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
  • Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
  •  Raccordement au tuyau d'arrosage, s'utilise également sans nettoyeur haute pression.
Spécifications

Données techniques

Composition des fibres textiles 75 % polyester, 25 % polyamide
Couleur noir
Poids (kg) 0,4
Poids emballage inclus (kg) 0,5
Dimensions (L × l × h) (mm) 305 x 156 x 137

Si vous avez des questions sur le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.

Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
Accessoires