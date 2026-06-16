Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|20
|Température (°C)
|max. 150
|Pression max. (bar)
|200
|Poids emballage inclus (kg)
|16,4
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m
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