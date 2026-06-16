Nettoyeurs haute pression HD 9/20-4 S ST Classic
Aussi robuste que puissant lorsqu'il s'agit de nettoyer : le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 9/20-4 S St Classic pour les nettoyages en conditions difficiles. Montage, utilisation et maintenance ultra faciles et sans effort.
Nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S St Classic conçu pour un fonctionnement prolongé, durable et très fiable dans des conditions de travail difficiles. À cet effet, l'appareil stationnaire et de conception très robuste est équipé d'une puissante pompe à vilebrequin facile à régler ainsi que d'un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau. Alors que la pompe est efficacement protégée par un filtre à eau intégré et facile à nettoyer, le reste de l'équipement de série est tout aussi convaincant avec un pistolet, une lance, un flexible haute pression de 10 mètres et une Powerbuse déjà inclus. Pour un maniement particulièrement rapide et pratique, ces derniers sont en outre tous munis de nos attaches rapides EASY!Lock innovantes. Pour des performances de nettoyage optimales, l'appareil dispose d'une puissance du moteur de 7 kW pour développer jusqu'à 200 bar de pression de service et fournit ainsi un débit de rinçage de 900 litres par heure. Qui plus est, les travaux d'entretien et de maintenance nécessaires sur le HD 9/20-4 S St Classic s'effectuent aussi rapidement que le montage de son cadre acier très solide au mur ou au sol.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin performante et robuste avec culasse en laiton et pistons à gaines en céramiquePuissance élevée et efficacité élevée. Longue durée de vie et faibles frais de maintenance. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Conception robuste stationnaireUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable. Le châssis tubulaire robuste protège l'appareil dans des conditions d'utilisation difficiles.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockAccessoires robustes et durables. Montage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple. Facile à utiliser
Concept de machine convivial
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile sont faciles à contrôler à l'aide du verre-regard et de la jauge.
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, pompe robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton
- Allie un refroidissement à l'eau efficace à un refroidissement à l'air solide pour une puissance frigorifique maximale, y compris en cas de conditions ambiantes et de températures d'eau fluctuantes.
- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Fonctionnement simple.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Très flexible
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|450 - 900
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 200
|Pression max. (bar)
|260
|Puissance de raccordement (kW)
|7
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|49,7
|Poids emballage inclus (kg)
|55,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Voyant de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 9/20-4 S ST Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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