Nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S St Classic conçu pour un fonctionnement prolongé, durable et très fiable dans des conditions de travail difficiles. À cet effet, l'appareil stationnaire et de conception très robuste est équipé d'une puissante pompe à vilebrequin facile à régler ainsi que d'un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau. Alors que la pompe est efficacement protégée par un filtre à eau intégré et facile à nettoyer, le reste de l'équipement de série est tout aussi convaincant avec un pistolet, une lance, un flexible haute pression de 10 mètres et une Powerbuse déjà inclus. Pour un maniement particulièrement rapide et pratique, ces derniers sont en outre tous munis de nos attaches rapides EASY!Lock innovantes. Pour des performances de nettoyage optimales, l'appareil dispose d'une puissance du moteur de 7 kW pour développer jusqu'à 200 bar de pression de service et fournit ainsi un débit de rinçage de 900 litres par heure. Qui plus est, les travaux d'entretien et de maintenance nécessaires sur le HD 9/20-4 S St Classic s'effectuent aussi rapidement que le montage de son cadre acier très solide au mur ou au sol.