Hogedrukreiniger HD 9/20-4 S ST Classic
Robuust en krachtig, deze stationaire koudwater hogedrukreiniger voor zware reinigingstoepassingen. Montage, bediening en onderhoud zijn zo moeiteloos dat het kinderspel is.
De HD 9/20-4 S St Classic koudwater hogedrukreiniger is ontworpen voor consistente, langdurige en uiterst betrouwbare werking, zelfs onder de zwaarste werkomstandigheden. Om aan zijn taak te voldoen, is de solide gebouwde stationaire machine uitgerust met een sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met een hoogwaardige messing cilinderkop en een laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling. Terwijl de pomp goed beschermd is door een ingebouwd en eenvoudig te reinigen waterfilter, spreekt de overige standaarduitrusting voor zich - met een pistool, een lans, een 10-meter hogedrukslang en een krachtdop, allemaal inbegrepen in het leveringspakket. Voor extra snelheid en gemak zijn al deze voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppelingen. Voor de allerbeste reinigingsprestaties levert de machine's 7 kW motorvermogen tot 200 bar werkdruk, wat op zijn beurt resulteert in een uurlijkse doorstroom van 900 liter. En daar houdt het niet op; service- en onderhoudstaken voor de HD 9/20-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als het installeren van zijn ultrastevige stalen frame aan de muur of op de vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties en hoog rendement. Lange levensduur en lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuust, stationair chassisEen robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel. Het stabiele buizenframe beschermt de machine bij langdurig zwaar gebruik
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenRobuuste en duurzame accessoires. Snel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires. Gebruiksvriendelijk
Helder machineontwerp
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast.
- Het vulniveau en de kwaliteit van de olie kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met het kijkglas en de peilstok.
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop
- Combineert efficiënte waterkoeling met een robuust luchtkoelsysteem voor maximaal koelvermogen, zelfs bij schommelende omgevingstemperaturen en watertemperaturen.
- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
- Eenvoudige bediening.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
Grote flexibiliteit
- Het uitgebreide aanbod aan toebehoren maakt ergonomische en economischereinigingsoplossingen mogelijk voor allerlei doeleinden.
- Ruime accessoirekeuze voor veel verschillende toepassingen
- Minimale montagestappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 200
|Max. druk (bar)
|260
|Vermogen (kW)
|7
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|047
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|49,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|55,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inbegrepen bij levering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Toepassingen
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
- Industrie
- Landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 9/20-4 S ST Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.