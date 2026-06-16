De HD 9/20-4 S St Classic koudwater hogedrukreiniger is ontworpen voor consistente, langdurige en uiterst betrouwbare werking, zelfs onder de zwaarste werkomstandigheden. Om aan zijn taak te voldoen, is de solide gebouwde stationaire machine uitgerust met een sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met een hoogwaardige messing cilinderkop en een laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling. Terwijl de pomp goed beschermd is door een ingebouwd en eenvoudig te reinigen waterfilter, spreekt de overige standaarduitrusting voor zich - met een pistool, een lans, een 10-meter hogedrukslang en een krachtdop, allemaal inbegrepen in het leveringspakket. Voor extra snelheid en gemak zijn al deze voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppelingen. Voor de allerbeste reinigingsprestaties levert de machine's 7 kW motorvermogen tot 200 bar werkdruk, wat op zijn beurt resulteert in een uurlijkse doorstroom van 900 liter. En daar houdt het niet op; service- en onderhoudstaken voor de HD 9/20-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als het installeren van zijn ultrastevige stalen frame aan de muur of op de vloer.