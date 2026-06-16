Particulièrement facile à utiliser, de conception très robuste et idéal pour une utilisation continue stationnaire en conditions difficiles : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S St Classic de Kärcher. L'appareil dispose d'une puissance du moteur de 8,8 kW pour développer jusqu'à 180 bar de pression de service et fournit un débit de rinçage de 1 300 litres par heure. Un pistolet, une lance, un flexible haute pression de 10 mètres et une Powerbuse sont inclus de série et tous équipés de notre attache rapide EASY!Lock innovante pour un maniement pratique et rapide. Un maximum de fiabilité est garanti par la puissante pompe à vilebrequin facile à régler et munie d'une culasse en laiton haut de gamme ainsi que par le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau, pour un fonctionnement prolongé et durable. Un filtre à eau facile à nettoyer protège en outre efficacement la pompe des contaminations. Les travaux d'entretien et de maintenance de routine nécessaires sur le HD 13/18-4 S St Classic s'effectuent aussi rapidement que le montage de son cadre acier très solide au mur ou au sol.