Ultra-eenvoudig te bedienen, ontworpen voor duurzaamheid en ideaal voor zware, stationaire continue toepassingen: de HD 13/18-4 S St. Classic koudwater hogedrukreiniger van Kärcher. De machine heeft een motorvermogen van 8,8 kW, levert een werkdruk tot 180 bar en een debiet van 1300 liter/u. Een pistool, een lans, een 10-meter hogedrukslang en een krachtdop zijn standaard inbegrepen, allemaal voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppeling voor snelheid en gemak. De sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling zorgen voor maximale betrouwbaarheid voor consistente en langdurige werking. Een eenvoudig te reinigen waterfilter biedt effectieve bescherming tegen vuil dat de pomp binnendringt. Routinematige service- en onderhoudstaken voor de HD 13/18-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als het installeren van het ultrastevige stalen frame aan de muur of op de vloer.