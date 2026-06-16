Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 150
Max. druk (bar) 200
Gewicht (incl. doos) (kg) 16,4

Inbegrepen bij levering

  • Slanghaspel
Onderdelen Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.