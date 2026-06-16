Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Max. druk (bar)
|200
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,4
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
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Onderdelen Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m
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