Filtre HEPA 13 (DS 5500 & 5600)

Filtre HEPA 13 de qualité supérieure retient de façon fiable les pollen,traces de moisissures, bactéries et mites grâce à son colmatage très complexe. 99.9% de toutes les particules plus larges de 0.3µ sont retenues.

Filtre HEPA 13 de qualité supérieure retient de façon fiable les pollen,traces de moisissures, bactéries et mites grâce à son colmatage très complexe. 99.9% de toutes les particules plus larges de 0.3µ sont retenues.

Caractéristiques et avantages
Convient aux aspirateurs Kärcher avec filtre à eau DS 5500 et DS 5600
Filtration fiable des pollen allergènes, des spores de moisissure, des bactéries et d'excréments d'acariens
Remplacement rapide et facile
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 165 x 112 x 55
Appareils compatibles
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