Filtre HEPA 13 (DS 5500 & 5600)
Filtre HEPA 13 de qualité supérieure retient de façon fiable les pollen,traces de moisissures, bactéries et mites grâce à son colmatage très complexe. 99.9% de toutes les particules plus larges de 0.3µ sont retenues.
Filtre HEPA 13 de qualité supérieure retient de façon fiable les pollen,traces de moisissures, bactéries et mites grâce à son colmatage très complexe. 99.9% de toutes les particules plus larges de 0.3µ sont retenues.
Caractéristiques et avantages
Convient aux aspirateurs Kärcher avec filtre à eau DS 5500 et DS 5600
Filtration fiable des pollen allergènes, des spores de moisissure, des bactéries et d'excréments d'acariens
Remplacement rapide et facile
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 112 x 55