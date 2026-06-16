HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean
HEPA 13 hoogrendementsfilter houdt op een betrouwbare manier pollen, schimmelsporen, bacteriën en stofmijten tegen.
De HEPA 13 hoogrendementsfilter heeft een zeer efficiënte afdichting. Hij houdt op een betrouwbare manier pollen, schimmelsporen, bacteriën en stofmijten tegen. 99.99% van alles stofpartikels groter dan 0,3 µ worden tegengehouden.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher stofzuigers met waterfilter DS 5500 en DS 5600
Betrouwbare filtratie van allergie veroorzakende pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van huisstofmijt
Snelle en eenvoudige vervanging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|165 x 112 x 55