Filtre HEPA

Aide les personnes allergiques et se montre idéal pour tous ceux qui apprécient l'air pur : le filtre haute efficacité HEPA (EN 1822:1998) retient le pollen, les spores fongiques, les bactéries et les déjections d’acariens de manière fiable. Le filtre haute efficacité garantit une filtration fiable des allergènes et des poussières pour une propreté parfaite. L'air sortant est plus propre que l'air ambiant. 99,9 pour cent de toutes les particules allergènes de plus de 0,3 µm sont retenues. La solution idéale pour les personnes aux exigences particulièrement élevées en matière d'hygiène.