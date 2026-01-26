Aspirateur vapeur SV 7
Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en un seul passage : l'aspirateur vapeur SV 7 réunit multifonctionnalité et confort ultime en un seul appareil !
L'aspirateur vapeur SV 7 de Kärcher allie les atouts des nettoyeurs vapeur et les points forts des aspirateurs poussières. Il aspire par exemple les miettes par terre, effectue un lavage humide et sèche même le sol ensuite. Le tout confortablement en un seul passage. Ces appareils polyvalents convaincants et leurs accessoires assortis sont la garantie d'un foyer parfaitement entretenu – facilement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.
Caractéristiques et avantages
Machine 3-in-1Nettoyage à la vapeur, aspiration et séchage en une seule opération.
Système de filtration à plusieurs niveauxL'eau et le filtre de gros déchets, le filtre de mousse et le filtre HEPA (EN 1822:1998) éliminent même les plus petites particules.
Suceur sol confortableCommutation rapide et simple pour 3 applications différentes sur toutes les surfaces dures et les tapis.
Utilisation facile
- La force d'aspiration peut être contrôlée sur la poignée et le débit de la vapeur peut être réglé sur l'appareil même.
Contrôle de la puissance d'aspiration à 4 niveaus
- La puissance d'aspiration peut être ajustée de façon individuelle à la surface et au type de salissure.
Controle du volume de la vapeur à 5 niveaus
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Vapeur en continu
- Le réservoir peut être rempli rapidement en facilement pour une opération non-stop.
Range câble intégré
- Rangement optimal du câble pour un rangement de l'appareil peu encombrant.
Sécurité enfants
- Verrouillage de la fonction de vapeur pour protéger l'appareil contre une opération incorrecte.
Large éventail d'applications
- L'appareil multifonction avec gamme étendue d'accessoires est idéal pour une utilisation dans toute la maison sans besoin de produits chimiques.
Spécifications
Données techniques
|Puissance max. (W)
|2200
|Volume d’eau de la cuve (l)
|0,45
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 4
|Filtre à eau (l)
|1,2
|Dépression (mbar/kPa)
|210 / 21
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|5
|Capacité du réservoir (l)
|0,5
|Jet de vapeur (g/min)
|80
|Système de filtration
|Filtre à eau et filtre HEPA
|Puissance de chauffe (W)
|1100
|Remplissage en continu
|Capacité d’aspiration supplémentaire (l)
|0,6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|9,4
|Poids emballage inclus (kg)
|15,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|515 x 336 x 340
Inclus dans la livraison
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
- Kit de nettoyage des sols avec fonction vaporisation/aspiration: 3 inserts différents pour sols durs et moquettes et 2 tubes d’aspiration à vapeur de 0,5 m
- Suceur à main avec fonction d’aspiration à vapeur: Utilisable avec le suceur vitres (grand ou petit), la brosse en couronne ou la lingette en éponge
- Buse jet crayon pour aspiration à vapeur: Utilisable avec un prolongateur et les brosses rondes (quatre couleurs différentes)
- Suceur pour rembourrages (petit et grand)
- Suceur fente, brosse plumeau
- Agent anti-mousse ”FoamStop”
- Verre mesureur, brosse de nettoyage, sacoche à accessoires
- raclette, petite et grande
- Bonnettes éponge: 1 Pièce(s)
- Set de brosses rondes
- embout couronne de brosse
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s), 0.5 m
- Flexible pour injecteur avec poignée
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (cinq niveaux)
- Régulation de la puissance d’aspiration: sur la poignée (quatre niveaux)
- Système à deux réservoirs
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 1.75 m
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SV 7
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.