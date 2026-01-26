Stoomzuiger SV 7
Stomen, stofzuigen en drogen in één beweging - de SV 7 stoomzuiger combineert multifunctionaliteit met een maximaal comfort in één toestel!
De Kärcher SV 7 stoomzuiger combineert de voordelen van een gewone stoomreiniger met de kracht van een stofzuiger. De machine zuigt bijvoorbeeld kruimels van de vloer op, dweilt met een vochtige doek en droogt vervolgens de vloer. En dat allemaal comfortabel in één stap. Met deze indrukwekkende allrounders met hun bijbehorende toebehoren kan iedereen zijn huis netjes houden - eenvoudig, comfortabel, snel en zonder chemische reinigingsmiddelen. Alleen water!
Kenmerken en voordelen
3-in-1 machineStomen, stofzuigen en drogen in één enkele doorgang.
Meerfasig filtersysteemWater, grofvuil-, schuim- en HEPA-filters (EN 1822:1998) verwijderen zelfs de kleinste vuilpartikels.
Praktisch vloermondstukSnelle en eenvoudige omschakeling voor 3 verschillende toepassingen op allee harde vloeren en tapijten.
Eenvoudige bediening
- De zuigkracht kan op het handvat worden ingesteld en de stoomdruk kan op het toestel worden geregeld.
Controle van de zuigkracht op 4 niveaus
- De zuigkracht kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Controle van het stoomvolume op 5 niveaus
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Non-stop stoom
- Het reservoir kan snel en eenvoudig worden bijgevuld voor een non-stop gebruik.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Optimale opberging van de elektriciteitskabel voor een plaatsbesparende opberging van het toestel.
Kinderbeveiliging
- Vergrendelt de stoomfunctie om het toestel te beschermen tegen foutief gebruik.
Een groot aanbod aan toepassingen
- Het multifunctionele toestel met uitgebreide toebehoren is ideaal voor gebruik in heel het huis zonder gebruik te moeten maken van chemische producten.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|2200
|Watercapaciteit (l)
|0,45
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 4
|Waterfilter (l)
|1,2
|Vacuüm (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|5
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Stoomuitstoot (g/min)
|80
|Warmteafgifte (W)
|1100
|Continu hervulbaar
|Extra opzuigvolume (l)
|0,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|15,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|515 x 336 x 340
Inbegrepen bij levering
- Type HEPA-filter: HEPA Filter
- Vloerreinigingskit met stoom-/zuigfunctie: Drie verschillende toepassingen voor harde vloeren en tapijtvloeren en twee stoomzuigbuizen van 0,5 m lang
- Handsproeier met stoom-/zuigfunctie: Kan gecombineerd worden met de venstersproeier (groot en klein), borstel-aansluitstuk of badstof doek
- Puntstraalsproeier: Kan gecombineerd worden met een verlengstuk en ronde borstels (4 verschillende kleuren)
- Bekledingszuigmond (klein en groot)
- Plintenzuigmond, meubelborstel
- Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
- Doseerfles, reinigingsborstel, toebehoren-opbergtas
- raammondstuk, klein en groot
- Badstof hoes: 1 Stuk(s)
- Ronde borstelset
- vervanging van de borstelkroon
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m
- Stoomslang met handgreep
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op apparaat (vijf stappen)
- Zuigkrachtregeling: op handvat (viertraps)
- 2-tank-systeem
- Stoomslang met pistool: 1.75 m
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SV 7
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.