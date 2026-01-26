De Kärcher SV 7 stoomzuiger combineert de voordelen van een gewone stoomreiniger met de kracht van een stofzuiger. De machine zuigt bijvoorbeeld kruimels van de vloer op, dweilt met een vochtige doek en droogt vervolgens de vloer. En dat allemaal comfortabel in één stap. Met deze indrukwekkende allrounders met hun bijbehorende toebehoren kan iedereen zijn huis netjes houden - eenvoudig, comfortabel, snel en zonder chemische reinigingsmiddelen. Alleen water!