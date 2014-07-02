HEPA-filter voor SV
Het krachtige HEPA-filter (EN 1822:1998) houdt pollen, paddenstoelensporen, bacteriën en huisstofmijt tegen. 99,9 % van alle deeltjes groter dan 3 µ wordt tegengehouden.
Een onmisbare hulp voor allergielijders en ideaal voor hen die van schone lucht houden : de HEPA high-performance filter (EN 1822:1998) houdt op een betrouwbare manier allergieveroorzakende stoffen tegen zoals pollen, schimmelsporen, bacteriën en mijten. De high-performance filter garandeert op een betrouwbare manier de filtering van allergenen en stof en zorgen voor een perfecte zuiverheid. De uitgeblazen lucht is schoner dan die in de leefruimte, waarbij 99.9% van alle allergieveroorzakende partikels groter dan 0.3 µ worden tegengehouden. De ideale oplossing voor mensen met bijzonder hoge eisen aan hygiëne.
Kenmerken en voordelen
Zeer efficiënte filtratiekracht
- Filtratie van stuifmeel, schimmelsporen, bacteriën en mijtuitwerpselen.
- Betrouwbare filtratie van allergenen en stof.
Ideaal voor allergie-lijders
- 99,9% van alle allergie-veroorzakende partikels groter dan 0.3 µm worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|158 x 105 x 22