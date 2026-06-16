Flexible haute pression, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour le tambour-enrouleur.
Flexible haute pression 15 m avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour l'enrouleur.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|250
|Longueur (m)
|15
|Filetage des raccords
|1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids emballage inclus (kg)
|2,6