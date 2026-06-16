G 180 Q Pistolet Full Control Plus Power
Avec écran LCD et touches de régulation de la pression et du détergent : poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus pour tous les appareils Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de 2017.
La maîtrise des travaux de nettoyage atteint ainsi un niveau sans précédent. Grâce aux touches +/– sur la poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus, un actionnement suffit pour régler les niveaux de pression et le dosage de détergent. D’autre part, les réglages sont visibles en permanence sur l’écran LCD, par tous les temps. Le pistolet avec son raccord pratique Quick Connect est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Full Control Kärcher de classe K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de l’année-modèle 2017.
Caractéristiques et avantages
Pistolet de rechange pour appareils Full Control Plus-HDR de classe K 5 Premium, K 7 et K 7 Full Control à partir de 2017
- Pour un remplacement simple du pistolet
Des boutons +/– sur la poignée
- Pour un contrôle confortable du réglage de la pression ainsi que de la concentration du détergent.
Affichage des niveaux de pression sur l'écran LCD
- Pour une sélection simple de la pression appropriée à l'objet à nettoyer.
Indication du dosage du détergent sur l'écran à LCD
- Pour une sélection simple de la quantité du détergent désirée.
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8