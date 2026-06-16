G 180 Q Pistolet Full Control Plus Power

La maîtrise des travaux de nettoyage atteint ainsi un niveau sans précédent. Grâce aux touches +/– sur la poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus, un actionnement suffit pour régler les niveaux de pression et le dosage de détergent. D’autre part, les réglages sont visibles en permanence sur l’écran LCD, par tous les temps. Le pistolet avec son raccord pratique Quick Connect est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Full Control Kärcher de classe K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de l’année-modèle 2017.