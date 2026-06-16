G 180 Q Full Control Plus Power spuitpistool

Nooit eerder had u zo veel controle bij het schoonmaken. Met de +/– knoppen op het G 180 Q Full Control Plus hogedrukpistool, stelt u met één druk op de knop eenvoudig de gewenste druk en doseereenheden reinigingsmiddel in. Al uw instellingen zijn altijd in één oogopslag af te lezenop het Led-display, ongeacht de weersomstandigheden. Het hogedrukpistool, dat is uitgerust met een Quick Connect-adapter, is geschikt voor alle Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium uit 2017 of recenter.