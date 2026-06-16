G 180 Q Full Control Plus Power spuitpistool
Met Led-display en regelknoppen voor druk en dosering van reinigingsmiddelen: Hogedrukpistool G 180 Q Full Control Plus voor alle Kärcher Full Control apparaten K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium vanaf 2017.
Nooit eerder had u zo veel controle bij het schoonmaken. Met de +/– knoppen op het G 180 Q Full Control Plus hogedrukpistool, stelt u met één druk op de knop eenvoudig de gewenste druk en doseereenheden reinigingsmiddel in. Al uw instellingen zijn altijd in één oogopslag af te lezenop het Led-display, ongeacht de weersomstandigheden. Het hogedrukpistool, dat is uitgerust met een Quick Connect-adapter, is geschikt voor alle Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium uit 2017 of recenter.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor Kärcher Full Control Plus HDR van de K 5 Premium, K 7 en K 7 Full Control klassen uit 2017 of nieuwer
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
+/– knoppen op het handvat
- Voor een comfortabele controle van de ingestelde druk en de concentratie van het detergent.
Weergave van het drukniveau op het LCD scherm
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Aanduiding van de dosering van het detergent op het LCD-scherm
- Voor een eenvoudige keuze van de gewenste hoeveelheid detergent.
Quick Connect adaptor
- Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8