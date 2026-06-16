Conçu spécialement pour une utilisation sécurisée et confortable avec les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher : le pistolet de pulvérisation compact et ergonomique, muni d'un câble de commande, offre non seulement une excellente prise en main, il dispose également d'un système de verrouillage de la gâchette, prévenant efficacement tout démarrage accidentel. L'activation de la neige carbonique au moyen d'un bouton Marche/Arrêt est en outre conçue de manière particulièrement conviviale et simple. Ce kit complet comprend également un système de changement rapide de la buse, un éclairage de la buse ainsi qu'un flexible de pulvérisation robuste et durable de 5 mètres.