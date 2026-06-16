Pour des résultats de nettoyage parfaits, comme au premier jour : le kit d'accessoires permet à l'aspirateur robot RCV 3 de nettoyer comme un appareil neuf. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer. Cela prolonge la durée de vie du RCV 3 tout en garantissant une puissance de nettoyage optimale, comme au premier jour. Le kit inclut 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.