Plus de temps pour les plaisirs de la vie : le robot de nettoyage intelligent RCV 3 se charge de nettoyer le sol. Une fois démarré, le RCV 3 nettoie de manière autonome et systématique les sols durs et les revêtements de moquette à poils courts. Les saletés sèches sont transportées de manière fiable dans le bac à déchets intégré grâce à la brosse rotative, à la brosse latérale pour les bords et à la soufflerie. Au besoin, le RCV 3 n'est pas seulement capable d'aspirer, mais aussi d'effectuer un lavage humide. Lorsque la capacité de la batterie diminue, le RCV 3 effectue une recharge d'appoint de sa batterie et après chaque tâche terminée, il retourne également à sa station de recharge. Grâce à la commande via l'application, le RCV 3 est envoyé en exploration, ce qui lui permettra de créer automatiquement une carte des pièces par détection de l'environnement (LiDAR). Pour chaque pièce, il est possible de définir des paramètres de nettoyage individuels, par exemple les zones à aspirer, à laver ou à ne pas nettoyer. Des capteurs supplémentaires préviennent les chutes, par exemple au niveau des paliers. Pour le nettoyage, le démarrage du RCV 3 se fait confortablement via l'application, via un planning individuel préconfiguré ou en appuyant sur un bouton situé sur l'appareil. Si le robot de nettoyage a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.