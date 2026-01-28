Meer tijd voor de leuke dingen van het leven: de slimme robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 3 neemt de vloerreiniging over. De RCV 3 reinigt systematisch en zelfstandig jouw vloeren en laagpolig tapijt. Droog vuil wordt door de roterende borstel, de zijborstel voor de randen en de ventilator betrouwbaar in de ingebouwde afvalbak getransporteerd. Waar nodig stofzuigt de RCV 3 niet alleen, maar kan hij ook dweilen. Naarmate de batterijcapaciteit afneemt, kan de RCV 3 zichzelf regelmatig opladen en keert hij na het werk altijd terug naar het laadstation. Via de app wordt de RCV 3 op ontdekkingstocht gestuurd en maakt door detectie van de omgeving automatisch een plattegrond van de kamers (LiDAR navigatie). Voor elke ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld. Bijvoorbeeld welke kamers gestofzuigd, gedweild of juist niet schoongemaakt moeten worden. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat van bijvoorbeeld de trap valt. Voor reinigingstaken kan de RCV 3 gemakkelijk worden gestart via de app, met behulp van een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.