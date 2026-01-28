Robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 3
De slimme RCV 3 robotstofzuiger met dweilfunctie met nauwkeurige LiDAR-navigatie en handige app-bediening reinigt laagpolig tapijt en harde oppervlakken volledig autonoom en systematisch.
Meer tijd voor de leuke dingen van het leven: de slimme robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 3 neemt de vloerreiniging over. De RCV 3 reinigt systematisch en zelfstandig jouw vloeren en laagpolig tapijt. Droog vuil wordt door de roterende borstel, de zijborstel voor de randen en de ventilator betrouwbaar in de ingebouwde afvalbak getransporteerd. Waar nodig stofzuigt de RCV 3 niet alleen, maar kan hij ook dweilen. Naarmate de batterijcapaciteit afneemt, kan de RCV 3 zichzelf regelmatig opladen en keert hij na het werk altijd terug naar het laadstation. Via de app wordt de RCV 3 op ontdekkingstocht gestuurd en maakt door detectie van de omgeving automatisch een plattegrond van de kamers (LiDAR navigatie). Voor elke ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld. Bijvoorbeeld welke kamers gestofzuigd, gedweild of juist niet schoongemaakt moeten worden. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat van bijvoorbeeld de trap valt. Voor reinigingstaken kan de RCV 3 gemakkelijk worden gestart via de app, met behulp van een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Kenmerken en voordelen
DweilenVoor nog betere schoonmaakresultaten kan de RCV 3 ook dweilen: vul de proper watertanken, plaats de microvezeldoek en het toestel is klaar om te reinigen. De robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 3 kan stofzuigen, dweilen- of beide reinigingsmodi combineren.
Nauwkeurige navigatieDankzij de LiDAR navigatiesensoren op de RCV 3 kan deze zeer nauwkeurig de kamers scannen en gedetailleerde kaarten maken voor veilig schoonmaken. Met zijn snelle en robuuste LiDAR-navigatie scant de RCV 3 je kamers en beschikt zo over de beste kaarten om ook in het donker veilig en betrouwbaar door kamers te navigeren.
Anti-valsensorenDe valsensoren voorkomen dat de RCV 3 van trappen of andere verhogingen valt. De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Gegevensbescherming en updates
- Als fabrikant met hoofdzetel in Duitsland hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en ziet het er nauwlettend op toe dat aan alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de Home Robots app op je smartphone en je robotstofzuiger en -mop verloopt via een cloud naar servers die zich alleen in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de robotstofzuiger en app uit. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om te voldoen aan de huidige specificaties.
Spraakuitvoer
- Altijd goed geïnformeerd: de RCV 3 gebruikt spraakuitvoer om belangrijke informatie te geven en de actuele status te delen.
- Als de RCV 3 hulp of service nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Handig bestuurd via de app
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de RCV 3 configureren en vanaf elke locatie bedienen. Ook als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
Timer
- Via de app kun je schoonmaaktijden inplannen en schoonmaakplannen maken.
- De RCV 3 start zelfstandig schoonmaakbeurten op basis van geplande data/tijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Autonomie van de batterij (Ah)
|3,2
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|120
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van reinigingsmodus) (m²/u)
|85
|Afvalcontainer (ml)
|500
|2-in-1 afvalcontainer (ml)
|300
|2-in-1 schoonwatertank (ml)
|170
|Zuigvermogen (Pa)
|2500
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|67
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|3,7
|Gewicht basisstation (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,9
|Robotstofzuigerhoogte (mm)
|94
|Robotdiameter (mm)
|350
|Afmetingen laadstation (l x b x h) (mm)
|80 x 150 x 102
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 2 x
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 2 x
- 2-in-1 afvalcontainer inclusief schoonwatertank
- Afvalcontainer
- Laadstation
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Anti-valsensoren
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)/ Automatisch systeem/ Plek
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt