Accessoires set RCV 3
Deze accessoireset voor de robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 3 bestaat uit 1 hoofdborstel, 1 microvezel dweildoek, 2 zijborstels en 2 filters.
Voor altijd perfecte schoonmaakresultaten: met deze accessoireset kan de RCV 3 weer schoonmaken zoals een nieuw apparaat. De set bevat reserve onderdelen, die eenvoudig te vervangen zijn. Dit verlengt de levensduur van de RCV 3 en zorgt voor een optimaal schoonmaakresultaat zoals bij het eerste gebruik. De set bestaat uit 1 hoofdborstel, 1 dweildoek, 2 zijborstels en 2 filters.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|190 x 125 x 82