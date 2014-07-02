Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme standard et haut de gamme
Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. En cas d’extinction de la flamme, l’alimentation en carburant est interrompue.
Sécurité renforcée grâce au contrôle de flamme ABS pour HDS Intensiv : Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. Si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant s'interrompt automatiquement.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
Piéces détachées Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme standard et haut de gamme
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