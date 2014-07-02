Aanbouwset vlambewaking voor de klasse HDS M/S

Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.

Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Compatibele apparaten
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Onderdelen Aanbouwset vlambewaking voor de klasse HDS M/S

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
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