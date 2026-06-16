Multi Jet 5 en 1 MJ 24 portable
Lance multijet 5 en 1 polyvalente pour le KHB 5 Battery : la MJ 24 portable avec jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. Facile à régler : il suffit de tourner la tête de buse.
La lance Multi Jet portable regroupe 5 types de jet dans une seule lance d'arrosage : jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. La lance multijet est ainsi parfaitement adaptée à diverses applications. Le choix du jet adéquat se fait très simplement en tournant la tête de buse. Le raccord Quick Connect entre la tête de buse et le tube rallonge permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire pour nettoyeur portable d'une seule main. Le tube rallonge favorise un travail ergonomique et offre une bonne protection contre les éclaboussures grâce à la distance supplémentaire. La MJ 24 portable est compatible avec le nettoyeur pression sans fil KHB 5 Battery.
Caractéristiques et avantages
Lance 5 en 1
- 5 types de jet dans une lance unique.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Nettoyer et arroser d’un seul geste
- Plus besoin de changer entre un tuyau d’arrosage et un pistolet pulvérisateur.
Jet crayon
- Permet de nettoyer les joints, les fentes ou les espaces étroits et d’éliminer les salissures ponctuelles.
Jet plat
- Permet de nettoyer surfaces et objets.
Jet de rinçage
- Permet d’éliminer la saleté détachée.
Jet nuage
- Élimine la poussière et le pollen sur les plantes, tout en les arrosant.
Jet de coulée
- Permet d’arroser les plantes.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement simple et rapide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|423 x 58 x 60
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
- Nettoyage de feuilles
- Arrosage des plantes
Piéces détachées Multi Jet 5 en 1 MJ 24 portable
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