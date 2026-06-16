MJ 24 handheld 5-in-1 Multi Jet
Veelzijdige 5-in-1 multifunctionele spuitlans voor de KHB 5 Battery: de MJ 24 Handheld met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal. Eenvoudig in te stellen door te draaien aan de sproeierkop.
Met de Multi Jet Handheld krijgt u 5 straalsoorten in één spuitlans: puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Hierdoor is de multifunctionele spuitlans perfect voor verschillende toepassingen. U kiest eenvoudig de gewenste straal door aan de sproeierkop te draaien. Dankzij de Quick Connect-aansluiting tussen sproeierkop en verlengbuis kunt u snel en eenvoudig een ander Handheld Cleaner-accessoire plaatsen, met maar één hand. Met de verlengbuis kunt u ergonomisch werken en door de grotere afstand hebt u nauwelijks last van spatwater. De MJ 24 Handheld is compatibel met de draadloze drukreiniger KHB Battery.
Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
- 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
- Geen nood om over te schakelen naar een tuinslang en spuitpistool.
Puntstraal
- Reiniging van spleten, voegen en nauwe spleten alsook verwijdering van vuilplekken.
Vlakstraal
- Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
- Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
- Verwijdering van stof en pollen van de planten terwijl u ze water geeft.
Gietstraal
- Bewatering van planten.
Quick Connect adaptor
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|423 x 58 x 60
Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
- Voor de reiniging van bladeren
- Bewatering van planten
Onderdelen MJ 24 handheld 5-in-1 Multi Jet
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